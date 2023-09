RS tem alerta para risco alto de enchentes graves no Vale do Taquari

publicidade

Os altos volumes de chuva nas nascentes de rios no Vale do Taquari podem gerar enchentes de proporções graves. O alerta foi feito pela MetSul Meteorologia, na noite desta segunda-feira. Conforme os meteorologistas, o quadro é "extremamente preocupante" e as elevações de de rios podem ser muito rápidas nas partes mais baixas.

A recomendação é de que moradores próximos às margens e zonas de cheias comecem a recolher pertences e buscar terrenos mais altos, para evitar ficarem presos. Há também risco de deslizamentos e desabamento de moradias pelo avançar das águas, em cenário similar a junho de 2020.

A subida rápida do rio das Antas já é exemplo do risco de enchentes de grandes proporções. A força do rio acabou destruindo parte da estrutura da ponte de ferro da RS 448, que liga Farroupilha a Nova Roma do Sul.

Mais de 40 municípios reportaram danos por conta das chuvas desde a noite de domingo. Também há problemas de tráfego ou bloqueios em 17 trechos de rodovias.