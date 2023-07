RS tem frio intenso e terminará semana com máximas de 30ºC, prevê MetSul

publicidade

Após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, os dias serão marcados por novos extremos no Estado, mas desta vez de temperatura, conforme informações da meteorologista da MetSul, Estael Sias. Os termômetros abaixo de zero deste início de semana darão lugar a uma massa de ar quente com marcas muito altas para esta época do ano e que podem ficar ao redor ou acima dos 30ºC.

O Rio Grande do Sul deve ser o estado em que a diferença de temperatura será mais radical. Entre hoje e amanhã, as marcas nos termômetros vão ficar até 5ºC a 10ºC abaixo do que é normal para esta época do ano. No final da semana, são esperadas temperaturas até 10ºC acima da climatologia histórica de julho.

Neste momento, um reforço de ar polar ingressa no Rio Grande do Sul e intensifica o frio. Por isso, a temperatura caiu nas últimas horas e o vento sopra do quadrante Sul com tempo aberto em quase todo o território gaúcho. Mínimas menores devem ser esperadas na grande maioria das cidades gaúchas nesta terça com marcas abaixo de 5ºC generalizadas e negativas em algumas regiões.

O amanhecer da quarta ainda será muito frio e com geada em diversas cidades, mas as mínimas no RS já serão mais altas. Isso porque o bolsão de ar mais frio vai estar em deslocamento para o oceano.

Na quinta-feira, aumento de nuvens, chuva em parte do estado e ingresso de ar mais quente com vento Norte deve elevar bastante as mínimas no começo do dia, embora ainda faça frio em diversas localidades. A massa de ar quente toma conta do Rio Grande do Sul e de várias áreas do Sul do Brasil entre a sexta e o sábado com vento do quadrante Norte que pode soprar moderado com ocasionais rajadas em diferentes cidades.

A semana terminará, assim, com características atípicas para o mês de julho com temperatura alta. As máximas já se elevam na sexta-feira com abafamento, mas aquecimento maior é projetado para o sábado com máximas de 27ºC a 30ºC em muitas cidades, inclusive da Grande Porto Alegre.

