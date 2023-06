RS tem geada e cidades com temperaturas negativas nesta terça-feira

publicidade

O dia começou com frio intenso e geada no Rio Grande do Sul, de acordo com informações da MetSul Meteorologia. A menor temperatura de hoje, segundo a rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de -2,4°C em Quaraí. Dom Pedrito (-2,3ºC) e Bagé (-0,6ºC) também apresentaram marcas abaixo de zero.

A geada foi ampla, sobretudo, em cidades da Metade Oeste. Em Santa Maria, o ar seco e frio com mínima de zero congelou telhados, assim como em Soledade. Entre o fim da madrugada e o começo da manhã a instabilidade avança do Nordeste da Argentina na direção do território gaúcho trazendo chuva.

TEMPO | Em Santa Maria o ar seco e frio da madrugada com temperatura mínima de zero congelou telhados.

Como resultado da manutenção das baixas temperaturas nas próximas horas, com a atmosfera fria em níveis baixos e médios pela incursão do ar polar, não pode se descartar a ocorrência de chuva congelada. Modelos indicam que a precipitação ganha força, sobretudo, da tarde para a noite de hoje. Pode chover forte e há risco de queda granizo em áreas mais próximas a Santa Catarina.

As condições para neve são complexas. O frio necessário em níveis baixos e médios não estará mais presente quando a chuva mais intensa chegar, sobretudo aos trechos de Serra. Portanto, as condições hoje são mais favoráveis a chuva congelada e precipitação invernal.