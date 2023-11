RS volta a sofrer com chuvas nesta quarta-feira, em meio as cheias nos rios

publicidade

Ainda sofrendo com as cheias do rios, o Rio Grande do Sul voltará a registrar pancadas de chuvas ao longo de toda esta quarta-feira. Com a atmosfera aquecida, temporais muito isolados de vento e granizo podem ocorrer.

De acordo com a MetSul, ao longo do dia, a instabilidade avança para as demais regiões, o que permitirá que várias cidades ainda tenham algumas horas de sol e abafamento antes da chuva. Há risco de chuva localmente forte com raios, especialmente em cidades do Oeste e do Sul gaúcho.

A temperatura deve ser amena, ao contrário do registrado nesta terça-feira, quando os termômetros ultrapassaram os 35°C em diversas localidades.

Mínimas e máximas pelo RS:

Porto Alegre 20ºC / 26°C

Pelotas 17°C / 21°C

São José dos Ausentes 14ºC / 24°C

Vacaria 16ºC / 25°C

Uruguaiana 20°C / 24°C