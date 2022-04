São Borja se prepara para o Dia do Chimarrão

publicidade

Em São Borja, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL) divulgou a programação que marcará o Dia do Chimarrão no município. Segundo lei estadual, o Dia do Chimarrão é comemorado em 24 de abril. A SMCTEL promoverá atividades na segunda-feira, das 9 às 16h, na Praça XV de Novembro, no Centro da cidade.

A titular da pasta, Vânia Alves Cardoso, informa que, ao longo do período, além da equipe da secretaria, escolas e entidades tradicionalistas estarão na praça. Entre as ações, serão oferecidas oficinas sobre a maneira mais adequada das pessoas fazerem o seu chimarrão. Erva-mate e água quente também serão colocadas à disposição para aqueles que circularem pela praça possam tomar seu mate com tranquilidade.

A programação ainda contará com apresentações artísticas. Serão especialmente apresentações musicais, por meio das entidades tradicionalistas e de escolas. O prefeito Eduardo Bonotto ressalta que a iniciativa “é uma bela oportunidade para que especialmente a juventude, estudantes e visitantes conheçam melhor os usos e costumes do gaúcho.”

