São Leopoldo faz planejamento para desvios durante bloqueio da BR 116

Por conta do bloqueio previsto para iniciar na noite desta quinta-feira na BR 116, e que vai durar até a segunda-feira, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Leopoldo desenvolveu um planejamento para os desvios do trecho. O fechamento da rodovia deve ocorrer a partir das 22h da quinta-feira. A obra é do Consórcio BR 116 Norte, sob coordenação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A ideia é auxiliar para que o tráfego siga tranquilamente durante o período, segundo o diretor de Trânsito da GCM, Cláudio Dumom. Estão sendo instaladas as placas de sinalização na cidade, desde a avenida Henrique Bier até a avenida Unisinos. A sinalização entra em operação às 20h desta quinta. “A ideia é que quando iniciar o processo de bloqueio da BR, já esteja tudo coordenado, tudo pronto, para que os veículos tenham noção de deslocamento dentro do município", explica.

Agentes da GCM estarão a postos em pontos estratégicos, onde há possibilidade de conflito na circulação de veículos. Vão estar distribuídas quatro motocicletas em quadrantes distintos na área central da cidade, que serão acompanhadas também por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o caso de acidentes. O diretor ressalta ainda que os semáforos da avenida João Corrêa, rua São Joaquim, rua Independência, rua Bento Gonçalves, avenida Theodomiro Porto da Fonseca, a partir da Estação São Leopoldo, terão seus tempos aumentados para ampliar o fluxo do trânsito. A medida será tomada principalmente para quem vai sair da cidade em direção a Porto Alegre. Da mesma forma, será aumentado o tempo do semáforo do supermercado Big, dando preferência pela avenida Mauá.

"Vamos tentar minimizar o máximo possível os problemas e instruir os condutores para que sigam as rotas alternativas, o que vai auxiliar também aqueles de fora do município, que não conhecem muito bem a região”, explica Dumom. Além disso, ainda estarão em serviço as viaturas de turno da corporação e as câmeras de vigilância também devem auxiliar a sanar quaisquer conflitos pontuais.

Desvios

Para quem se desloca em direção a Novo Hamburgo é necessário seguir por desvios dentro do município de São Leopoldo. Os trechos serão sinalizados e haverá equipes de moto da Guarda Civil Municipal para auxiliar na organização do trânsito. No entanto, há uma restrição de altura para os veículos de até 4,5 metros. Os motoristas devem sair da BR 116 ao chegar no km 246,9, logo após o viaduto sobre a avenida João Corrêa, acessar a via lateral e na sequência, ingressar na avenida Dom João Becker.

Os condutores deverão trafegar pela Dom João Becker, virar à esquerda na rua ponte Henrique Luiz Roesler, que terá sentido único e uso obrigatório para veículos pesados, seguir em frente pela Doutor Hildebrand e converter à esquerda na rua Ferraz de Abreu para acessar a avenida Caxias do Sul até o acesso à BR 116.

Como alternativa, veículos leves poderão converter à esquerda na ponte 25 de Julho, seguindo pela avenida Caxias do Sul, até a saída para a 116. A avenida Mauá também é alternativa para quem desejar sair da BR 116 ainda antes pela avenida Unisinos.

