São Sebastião do Caí contabiliza prejuízos de R$ 5 milhões só na agricultura

publicidade

A Prefeitura de São Sebastião do Caí estimou inicialmente um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões no setor da agricultura, em razão da passagem do ciclone subtropical que passou pelo estado no dia 16 de junho.

O município decretou Situação de Emergência ainda no dia da chuva, que foi reconhecido pelo Governo Federal nesta terça-feira (27). Tão logo haja homologação pelo Governo do Estado, as pessoas atingidas pela enchente poderão, dentre outros benefícios, utilizar os recursos do FGTS para reconstruir suas casas e também seus espaços no setor da agricultura.

Ainda estão sendo feitos levantamento e diagnósticos na área da infraestrutura e mobilidade do município, tendo em vista que ainda hoje existem trechos das estradas vicinais que estão com a trafegabilidade comprometidas em função da enxurrada. A cidade de São Sebastião do Caí contabilizou 54 famílias desalojadas (145 adultos e 37 crianças) que foram abrigadas no Ginásio do Rio Branco e outras 3 famílias (8 adultos) na Associação de moradores do Bairro Quilombo. As cheias foram provocadas pelo transbordamento do Rio Caí e pelo extravasamento do Arroio Cadeia.

Veja Também