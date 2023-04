Sancionada lei municipal que cria a Semana do Surdo em Porto Alegre

publicidade

Foi sancionada nesta quarta-feira, pelo prefeito Sebastião Melo, a lei municipal que cria anualmente a Semana do Surdo em Porto Alegre, por iniciativa parlamentar do vereador José Freitas (Republicanos). O evento, que lotou o Paço Municipal, reuniu representantes do governo, como o colega parlamentar Alvoni Medina, além de secretários municipais, e da comunidade surda. A semana, que agora é a lei 13.368, será comemorada entre 20 e 26 de setembro na Capital, prevendo diversas ações em prol da valorização e integração do surdo na comunidade.

“Para a comunidade surda, é algo muito valoroso, a sanção desta lei é um reconhecimento. Ela me trouxe muita felicidade. A presença do vereador Freitas, do prefeito e das associações são a prova de que precisamos desta visibilidade. Com a Semana do Surdo e estas políticas públicas, vamos conseguir desenvolver ainda mais ações”, sinalizou em Língua Brasileira de Sinais o diretor regional da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), Diego Silva.

José Freitas salientou que a ação envolve diversas secretarias municipais e busca fomentar ainda mais iniciativas a este público. “Eles vivem o dia a dia na cidade, sabem e sentem na pele as dificuldades. Tudo o que fizermos vem a somar a esta luta. Como Capital, precisamos ser referência. E quero agradecer ao prefeito Melo pela sensibilidade em relação ao tema”, afirmou o vereador proponente da lei, que também luta para que Porto Alegre tenha a Central de Intérpretes, com atendimentos em secretarias. A Feneis venceu a licitação, mas ainda faltam recursos para sua implantação. Em seu discurso, Melo disse se comprometer pessoalmente a resolver a situação.

“Contem conosco e vamos pedir para chamar um time de representantes para discutir isto, tanto das entidades, quanto do governo. A maior obra de uma cidade é inaugurar pessoas, e você faz isto proporcionando oportunidades para elas, que passa por um conjunto de decisões da sociedade civil”, disse o prefeito. A Semana do Surdo será celebrada nas mesmas datas da Semana Internacional dos Surdos, e também junto ao Dia Internacional da Linguagem de Sinais, em 23 de setembro, bem como o Dia Nacional dos Surdos, celebrado em 26 de setembro.