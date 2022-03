Secretário Nacional da Defesa Civil visita municípios afetados pela seca

publicidade

O secretário Nacional da Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, reuniu-se nesta sexta-feira, com o presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop) e prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, para tratar dos pedidos de ajuda federal para municípios afetados pela estiagem.

Alves disse que veio ao Rio Grande do Sul para verificar in loco os danos causados em municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná pela estiagem que ocorre há três meses. “O presidente Jair Bolsonaro afirma que é preciso ‘menos Brasília e mais Brasil’, por isso estamos visitando os municípios para acompanhar a aplicação dos recursos já liberados e receber novas demandas que possam ser atendidas pelo governo federal”, observa.

O presidente da Amzop fez um relato da situação dos 43 municípios da associação. “Destacamos aqui a agilidade com que a Defesa Civil Nacional tem atendido as demandas da região, mas temos novos pedidos diante da gravidade da situação provocada pela falta de chuva, com perdas no setor primário e, especialmente, o constante desafio de falta de água para famílias e propriedades do interior dos municípios”, observa.

