Secretaria instala estações meteorológicas em Uruguaiana, Alegrete e São Francisco de Assis

Foi instalada em Uruguaiana pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) uma estação meteorológica de ponta. Também foram contemplados os municípios de Alegrete e São Francisco de Assis. “Estamos ampliando a rede de monitoramento de coletas de dados no RS, e a ideia é de que até o final de 2023, início do próximo ano, já estejamos com pelo menos 100 estações próprias da Seapi. E, junto com outros parceiros, teremos uma estação a cada 50 quilômetros. Entre Uruguaiana e Alegrete – Fronteira Oeste do RS – havia uma lacuna que precisávamos preencher e implantamos as duas novas estações”, destaca Flávio Varone, meteorologista e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Climáticos (Simagro/RS).

A estação de Uruguaiana foi instalada no 4º Distrito de João Arregui, às margens da BR 472, entre os municípios de Uruguaiana e Itaqui. O projeto objetiva transformar os dados meteorológicos em índices agroclimáticos. “Geramos produtos para o setor agropecuário, permitindo ao produtor tomar a decisão dentro de sua propriedade da melhor forma possível, evitando perdas e consequentes prejuízos”, diz Varone.

A ação integra o projeto de ampliação de da rede de estações automáticas para o monitoramento agroclimático e desenvolvimento de produtos específicos para o setor agropecuário gaúcho. Hoje, são 58 estações distribuídas no RS, sendo as últimas 28 adquiridas com recursos do Programa Avançar.

Em setembro será a vez de Cacequi e Ilópolis receberem a aparelhagem. Já até outubro também serão instalados equipamentos em determinadas escolas técnicas agrícolas para servirem de apoio às atividades e aos estudos do alunado.