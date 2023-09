Seis corpos são encontrados em Roca Sales, e número de mortos na enchente aumenta para 27

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou no começo da manhã desta quarta-feira que seis corpos foram encontrados em Roca Sales, cidade do Vale do Taquari. Isso aumenta o número de mortos na enchente que atingiu o Estado para 27. Os detalhes da localização das vítimas e suas identidades ainda não foram revelados pelo órgão.

Muçum ainda é o município que mais registrou mortes na enchente registrada entre segunda-feira e essa terça. Na cidade, 15 pessoas mortas foram encontradas pelas autoridades e ainda há a procura por desaparecidos.

Mais de 80% de Muçum ficou alagada. "É o maior volume de mortes em um evento climático no Estado do Rio Grande do Sul", disse o governador Eduardo Leite (PSDB), na ocasião

Mais de 4,5 mil pessoas ficaram desalojadas no Rio Grande do Sul. Muitas casas sofreram danos por conta da ventania, da chuva forte e da queda de granizo. Houve queda de energia em dezenas de cidades. Além disso, ainda há muitos pontos de alagamentos.

Estrela dividida

A água do rio Taquari baixou cerca de um metro, para algo em torno de 28 metros, no Centro de Estrela na noite dessa terça-feira. Ainda assim, a invasão nas ruas fez com que o município fosse dividido em três "ilhas", cada qual isolada das outras, e acessíveis apenas de barco. A queda nas temperaturas é um agravante aos moradores, que precisam se abrigar em locais diferentes de suas casas para passar a noite.

Veja Também