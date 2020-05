Sem casos confirmados, Nova Santa Rita reabre comércio nesta terça-feira

publicidade

A única cidade, entre as 16 que compõem a Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Grampal), sem registro de contaminação por coronavírus, Nova Santa Rita, a partir desta terça-feira, reabre o comércio de produtos e serviços não essenciais de forma gradual. Entretanto, de acordo com a prefeita, Margarete Ferretti, e com decreto publicado também nesta terça, empresários e comerciantes terão que seguir uma série de restrições e determinações para operarem sem colocar em risco a saúde da população.

“Temos dialogado com os empresários e solicitado apoio para que a retomada das atividades seja feita de forma responsável e com todos os cuidados para que mais tarde não precisamos recuar nesta decisão. É preciso que se observem os processos de higienização, distanciamento e a obrigatoriedade do uso de máscara para quem sair de casa. Estamos seguindo todos os protocolos dos órgãos de saúde e as orientações do Governo do Estado”, disse a prefeita, que atualmente preside a Grampal.

Para seguir na lista dos municípios que não tem registros de contaminação por Covid-19, Margarete resolveu manter suspensas as aulas da rede municipal até o início de junho e informou que a pasta da Educação está pensando em atividades à distância que deverão ser disponibilizadas aos cerca de quatro mil estudantes que compõem a rede.

A cidade ainda conta com um centro de triagem para pacientes que procuram atendimento com sintomas gripais. A estrutura foi montada ao lado do Pronto Atendimento da cidade e conta com um consultório e duas salas de observação, uma para pacientes com sintomas leves e a outra, que também é usada para estabilização, onde são monitoradas aquelas pessoas que apresentam um quadro mais grave. Os eventos seguem cancelados na cidade afim de evitar aglomerações.

Com relação aos demais municípios que compõem o Consórcio, Margarete disse que a partir das novas orientações do Governo do Estado, cada gestão está tomando decisões a partir da realidade e peculiaridade de cada município. “Temos dialogado com frequência e todos tem mostrado a mesma preocupação em criar ações para evitar a contaminação da doença”.

Nova Santa Rita conta com 51 pacientes em isolamento domiciliar, dois pacientes internados, 25 casos descartados, 26 aguardam resultado de exame e 173 tiveram alta de isolamento. Entre os municípios da Grampal, os que apresentam maior número de contaminações são Canoas, com 29 confirmados e dois óbitos, Viamão com 23 confirmados e Gravataí, com 22 pessoas infectadas pela Covid-19 e um óbito.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.