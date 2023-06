Sem proposta, greve de ônibus na Região Metropolitana prosseguirá na segunda

publicidade

A greve de trabalhadores do setor rodoviário se intensificará caso não haja uma nova proposta de reajuste para a categoria, afirmou o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais da Região Metropolitana (Sindimetropolitano), em contato com a reportagem nesta sexta-feira. A paralisação não tem data para acabar, prossege hoje e na segunda-feira sem um novo acordo. A medida atinge sete municípios gaúchos (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão), com 50% da frota atuando nos horários de pico (5h30min às 9h e das 16h30min às 19h) e 30% dos veículos em circulação nos demais períodos.

O movimento dos funcionários da área do transporte é em protesto à proposta de 4,5% de reajuste salarial, dividido em duas parcelas de 2,25%. Um novo acordo, de 6% para quando houver aumento de tarifa dos ônibus, também foi rejeitado. A mediação com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) aconteceu ainda na tarde dessa quinta para que uma solução fosse encontrada, mas as negociações não obtiveram sucesso.

O secretário-geral do Sindimetropoitano, Alessandro Araújo, ressaltou que os serviços deverão ser normalizados neste final de semana. A categoria não considera aceitável vincular reajuste salarial a aumento da passagem.

O diretor do Sindimetropolitano, Agenor Fernando da Luz, estava hoje pela manhã em frente a garagem da empresa Transcal, em Cachoeirinha. Segundo ele, a greve segue "conforme determinada pela Justiça". "Os ônibus que estão na rua vão circular. Estamos no aguardo para ver se os patrões chamam e possamos negociar", afirmou ele, que disse haver mobilizações semelhantes nas outras cidades onde a paralisação parcial ocorre.

Questionado sobre possíveis hostilidades entre passageiros e motoristas quanto à adesão ao movimento, ele disse acreditar que a maioria dos usuários compreendem a greve. "Até pedimos desculpas a eles, mas precisam compreender que é um direito que nós temos. Se nada andar, na segunda-feira faremos da mesma forma", afirmou. No sábado e domingo, os ônibus circularão em horários normais de finais de semana.

Posicionamento do Setergs

Após a nova audiência realizada nessa quinta-feira à tarde, no TRT4, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul (Setergs) informou que estava protocolando os esclarecimentos iniciais na ação popular que busca impedir o pagamento dos valores referentes ao Programa Emergencial de Compensações do Serviço Público Delegado de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros e dos Aglomerados Urbanos do Estado do Rio Grande do Sul, criado pela Lei nº 15.908, de 21 de dezembro 2022, que visa compensar os efeitos da defasagem tarifária dos serviços já prestados pelos operadores, que hoje atinge 34%.

O Estado também se comprometeu a dar uma posição sobre o tema até a próxima terça-feira (04 de julho). Tão logo isso aconteça, o Setergs afirma que terá condições de evoluir na negociação com os trabalhadores.

Sedur também se manifesta

Em posicionamento, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) afirma que uma ação popular, ajuizada por um cidadão, questiona alguns critérios de distribuição da subvenção do auxílio emergencial do diesel - Lei 15.908/2022 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 57.051/23) - programa destinado a compensar o aumento extraordinário do diesel no período abrangido pela lei, a fim de minimizar o impacto do insumo no cálculo tarifário.

A referida ação questiona especialmente o pagamento do auxílio a concessionárias que não estejam em situação regular com o Fisco Federal e pede a suspensão de eventuais repasses a concessionárias que se encontrem nessa condição.

O Estado, por meio da PGE, diz que prestou as informações solicitadas pela juíza e confia no indeferimento do pedido liminar, a fim de que a política pública possa ser implementada no menor tempo possível, a fim de evitar ou minimizar transtornos aos usuários.

A Sedur ressalta que a greve decorre de discussões de natureza trabalhista entre os trabalhadores e as empresas, não podendo ser atribuída ao Estado e/ou à Metroplan. Além disso, a Secretaria informa que a "Metroplan não se encontra em atraso no pagamento do auxílio, na medida em que está em curso o prazo previsto no Decreto para análise da documentação, findo o qual será aberto prazo de cinco dias úteis para efetivo pagamento do benefício, caso toda a documentação exigida esteja em conformidade com o decreto".

*Com informações dos repórteres Felipe Faleiro e Lucas Eliel