Semana começa com frio e tarde de sol no Rio Grande do Sul

O amanhecer será gelado e com mínimas negativas em grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Algumas cidades gaúchas, com as da região dos Aparados, podem registrar frio de até -5ºC nas primeiras horas do dia. De acordo com a MetSul, a condição do tempo se dá devido a uma massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão no Atlântico.

O sol brilha à tarde no território gaúcho elevando gradualmente a temperatura, sem ultrapassar a marca dos 20ºC. Em São José dos Ausentes, o dia deve começar com -5ºC e chegar no máximo a 12ºC. Caxias do Sul e Vacaria também estão dentre as cidades que devem ter frio intenso nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, a temperatura deve oscilar entre 4ºC e 18ºC.

Conforme antecipou a MetSul, o amanhecer gelado deve seguir também na terça-feira, com marcas negativas em algumas regiões. O clima deverá ser seco e de sol à tarde. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades

Torres 4ºC / 18ºC

Caxias do Sul -1ºC / 16ºC

São José dos Ausentes -5ºC / 12ºC

Vacaria -3ºC / 15ºC

Passo Fundo 0ºC /18ºC

Santa Maria 2ºC / 17ºC

Livramento 0ºC / 15ºC

Porto Alegre 4ºC / 18ºC