Semana começa com sol e grande amplitude térmica no RS

A semana começa com sol e grande amplitude térmica em todo o Rio Grande do Sul. Mesmo que com mínimas superiores ao domingo, o amanhecer ainda será frio nesta segunda-feira.

No entanto, ao longo do dia, as temperaturas sobem. No período da tarde, o calor deve aparecer, especialmente na região Noroeste. Haverá uma grande diferença entre as mínimas e as máximas do dia.

Em Porto Alegre, o sol predomina e a temperatura varia entre 14ºC e 29ºC.

Mínimas e máximas no RS nesta segunda-feira

Torres 15ºC / 26ºC

Caxias do Sul 10ºC / 28ºC

Erechim 12ºC / 29ºC

Santa Maria 13ºC / 30ºC

Uruguaiana 15ºC / 30ºC

Bagé 13ºC / 26ºC

Pelotas 14ºC / 27ºC