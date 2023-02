Setores atingidos por incêndio no Hospital Conceição permanecerão restritos por ao menos 24 horas

publicidade

O Grupo Hospitalar Conceição comunicou, no início da tarde desta quinta-feira, que os atendimentos no Hospital Conceição, na zona Norte de Porto Alegre, permanecerão restritos após o princípio de incêndio que atingiu o local nessa manhã. Em nota, o grupo informou que, após esse período, vai reavaliar o retorno gradativo do funcionamento dos setores afetados pela fumaça.

Ao todo 21 pacientes foram realocados a outras unidades hospitalares da rede municipal. Também foram encaminhados a outros hospitais, 11 funcionários e dois bombeiros civis, todos sem quadro de maior gravidade. As visitas aos pacientes internados foram retomadas a partir das 14h desta quinta. No entanto, informou o hospital, ficarão restritas a um familiar por paciente.

Incêndio

No início da manhã, perto das 9h, o Conceição registrou um princípio de incêndio em uma sala de quadros elétricos, o que causou liberação de fumaça e forçou a evacuação de duas enfermarias e do setor de Emergência.

A Brigada de Incêndio do hospital controlou a situação com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Pacientes da UTI do Hospital Criança Conceição (HCC) também foram evacuados e realocados na Emergência, que permanece fechada.