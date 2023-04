Sul do Brasil registra episódios de neve entre um ano e outro em intervalo mais curto da história

publicidade

Até a noite desta quarta-feira, o Brasil nunca havia registrado dois episódios de neve em um intervalo de tempo tão curto entre um ano e outro. Segundo dados da MetSul Meteorologia, do ponto de vista da climatologia e da estatística do clima do Sul do país, trata-se de um fato “notável e inédito”.

Bom Jardim da Serra registrou neve e chuva congelada na noite de ontem. O evento começou por volta das 19h, com o avanço de uma massa de ar frio que também levou à queda de temperaturas no Rio Grande do Sul.

Conforme explica a meteorologista Estael Sias, a última neve do ano normalmente ocorre até o mês de agosto ou, com menos frequência, em setembro. “Já nevou em outubro, mas é muito raro”, pontua. No ano passado, contudo, o fenômeno pôde ser visto na estação do Morro da Igreja, a 1.800 metros de altitude, também no município Bom Jardim da Serra, em pleno mês de novembro.

“Por outro lado, a primeira neve do ano costuma cair em junho ou julho, e em menor número de anos em maio. Em abril só se tinha registro em 1999 e 2016”, esclarece Estael.

Em 2016 a queda de neve foi registrada no dia 27 de abril em São Joaquim e Urupema, ambos municípios de Santa Catarina. Já em 1999, o fenômeno ocorreu nos dias 16 e 17 de abril, tornando-se, até hoje, o registro de neve mais precoce do ano no Brasil.

