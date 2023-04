TJRS lança 3ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo

publicidade

Foi lançada, na manhã desta terça-feira, a 3ª edição do Prêmio Themis de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), em parceria com entidades como Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS (SindJoRS), entre outros. Neste ano, o reconhecimento a profissionais de comunicação faz alusão aos 150 anos do tribunal, celebrados no início de 2024. O lançamento, que contou com a presença de jornalistas e autoridades do Poder Judiciário, ocorreu na sede do TJRS, em Porto Alegre.

O prêmio foi criado em 2021, reconhecendo reportagens e outras produções jornalísticas que valorizam o trabalho do Judiciário. O evento de ontem também contou com painéis, em que convidados debateram a respeito do presente e futuro do Jornalismo, e sua relação com o trabalho jurisdicional. Em 2023, as categorias temáticas são Cotidiano da Justiça, Inovação na Gestão Pública Judiciária, Imagem, Universitária e Especial, esta, alusiva ao sesquicentenário do TJRS.

O 2º vice-presidente do TJRS e presidente do Conselho de Comunicação Social do tribunal, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, destacou que a informação é essencial nestes tempos em que as notícias falsas se proliferam pela sociedade. “A existência da informação verdadeira espanta a insegurança. A verdade só vem com a transparência, com a lealdade. E esta aproximação que buscamos com a imprensa diz exatamente isto, fortalecer a sociedade. Com esta iniciativa buscamos integrar sociedade, imprensa e Judiciário”, afirmou ele.

Já a presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, citando Rui Barbosa, disse que a imprensa “é a vista da nação”. “Não somos um poder hermético, mas estamos definitivamente abertos ao diálogo. Pela imprensa, é que a nação acompanha o que lhe passa perto e longe. Enxerga o que ele mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Vida sem vista é vida no escuro”, afirmou ela.

As inscrições ao prêmio vão de 15 a 24 de setembro, e a cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em 21 de novembro. Podem concorrer jornalistas fotojornalistas profissionais com trabalhos publicados em veículos de comunicação entre 16 de setembro de 2022 a 15 de setembro de 2023. As mesmas datas valem para trabalhos acadêmicos feitos por estudantes de graduação em Jornalismo. Os vencedores recebem troféu e premiação em dinheiro. Em 2022, o Correio do Povo conquistou o segundo lugar do prêmio nas categorias Imagem, com a repórter fotográfica Alina Souza, e Cotidiano Jurisdicional, com a repórter Taís Teixeira.