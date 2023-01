Todos nós sofremos e choramos naquele dia, diz Leite sobre os 10 anos da tragédia da boate Kiss

publicidade

No dia em que a tragédia de Santa Maria, ocorrida na Boate Kiss, completa 10 anos, o governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou para falar sobre o triste episódio. Leite prestou solidariedade aos familiares e amigos das 242 vítimas que perderam a vida em 27 de janeiro de 2013.

Num momento em que se completam dez anos da tragédia, eu quero deixar para o povo de Santa Maria o meu abraço mais carinhoso e fraterno. Apresentar solidariedade aos familiares e amigos que perderam gente querida naquele triste episódio. A dor que cada um de Santa Maria sentiu e ainda sente é certamente algo dificil de entendermos e de se reproduzir em nós mesmos, mas todos nós sofremos e choramos naquele dia", afirmou.

O governador gaúcho assegurou que a administração estadual está à disposição para homenagens e tributos às vítimas da tragédia. "Lembramos de tudo com tristeza, mas ao mesmo tempo buscamos compartilhar a dor de uma história que machucou e ainda machuca todo o nosso Rio Grande do Sul. Vai o nosso respeito, o nosso abraço e o nosso carinho e disposição para fazermos homenagens e tributos às famílias e à memória daqueles que se foram. Falo não apenas de homenagens simbólicas, mas também no nosso trabalho no sentido de que situações como aquela nunca mais se repitam", sublinhou.

