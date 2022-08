Uruguaiana realiza evento alusivo ao Agosto Dourado nesta terça-feira

publicidade

O Agosto Dourado, mês de trabalho dedicado ao aleitamento materno, prevê ação intensa, em Uruguaiana. Nesta terça-feira, das 9h às 13h, será desenvolvida atividade na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade, contando com a presença da Unidade Móvel da Secretaria de Saúde.

A programação terá orientações com nutricionistas sobre o aleitamento e a introdução alimentar com a especialista Daiane Aquino e roda de conversa com a fonoaudióloga Bianca Bier da Cunha sobre mitos e verdades sobre a amamentação. Haverá também a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis, HCV e HBSAg, aconselhamento de planejamento reprodutivo, com as enfermeiras Emanuele da Cunha e Alessandra Kovalski e orientação de atividades de relaxamento do assoalho pélvico com fisioterapeutas.

Participam do evento a Secretaria Municipal de Saúde e Universidade Federal do Pampa (Unipampa), entre outras entidades.

