Vídeo: resgastes de afetados por ciclone tem drama e emoção no RS

publicidade

A passagem de ciclone extratropical no Rio Grande do Sul deixou pessoas ilhadas e em luta pela vida. Entre os casos dramáticos que precisaram de resgate estão o de duas crianças e seus pais do município de Taquara, que estavam de carro quando passaram em cima da ponte do arroio local e a estrutura rompeu; e um homem e seu cachorro, em Lindolfo Collor, resgatados por helicóptero o Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

Outro exemplo são 12 pacientes de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Sapiranga, que precisaram ser resgatados do local em barcos.

Para conferir estes e outros resgates dramáticos nos municípios de Porto Alegre, Taquara, Sapiranga, Gravataí e Lindolfo Collor veja o vídeo abaixo: