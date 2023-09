Velório coletivo para vítimas da enchente em Muçum ocorrerá em Vespasiano Corrêa

publicidade

O prefeito de Muçum, Mateus Trojan, confirmou ao Correio do Povo que um velório coletivo das vítimas da enchente vai ocorrer, neste sábado, em Vespasiano Corrêa. Também segundo o Executivo Municipal, 10 vítimas devem ser veladas, a partir das 7h, no Ginásio Municipal da EMEB Esperança, na Rua Uruguaiana, nº 83. Uma missa está marcada para às 9h.



Um dos municípios mais afetados pelas chuvas, Muçum já registra 15 óbitos por conta das chuvas. Elton Pezzi, dono da Funerária Pezzi, que participa da organização da homenagem, também confirmou que o velório acontecerá no município vizinho. "São muitas pessoas para serem veladas, não temos espaço em Muçum", declarou. Elton também contou que perdeu familiares por conta do temporal em Muçum. "Perdi uma tia de 84 anos e outra, de 85, que estava com o marido no momento da enchente. Ele conseguiu se agarrar em um tronco de árvore e sobreviveu", relatou.



Município de 4,6 mil habitantes do Vale do Taquari, Muçum ficou com 85% do território debaixo d’água. A chuva elevou o rio Taquari ao nível de 21,79 metros, mais de três metros acima da cota de inundação, que é de 18 metros, de acordo com as medições do Serviço Geológico do Brasil (SAGE/CPRM). “A situação é caótica. A situação é muito grave. O que a gente pede agora é muita colaboração", descreveu o prefeito de Muçum.



Conforme o mais recente boletim da Defesa Civil, são 41 óbitos confirmados, com a área mas afetada no Vale do Taquari. Os trabalhos de resgate, em contato com as famílias, também levaram ao aumento expressivo no número de desaparecidos. Agora são 25 pessoas que não foram mais localizadas após as chuvas que castigaram o território gaúcho. Até o momento, 3.037 vítimas foram resgatadas, com 2.944 desabrigados e 7.607 desalojados.

