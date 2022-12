Vento favorece controle das chamas na reserva do Taim

publicidade

O incêndio que danifica, desde segunda-feira passada, a reserva do Taim, localizada entre os municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, chegou hoje ao quinto dia. Nesta sexta, o vento, na direção sul, favorece o combate às chamas, já que leva as ondas de calor para áreas que já queimaram.

“Esse vento sul está levando as ondas de calor para, teoricamente, áreas que já foram queimadas, ou seja, a área em que não há mais combustível. Então isso está nos ajudando”, ressaltou o comandante da operação, capitão Silvano Silveira Rodrigues, do Corpo de Bombeiros Militar de Rio Grande.

Veja Também

Ainda conforme o oficial, em torno de 4 mil hectares já foram queimados – estimativa já revisada para mais de 5 mil pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Nos últimos dias, os combatentes reduziram a linha de fogo, de 11 quilômetros para uma faixa de cerca de cinco.

Nesta quinta, a Secretaria de Segurança Pública enviou reforços, que chegaram à noite à reserva do Taim. Conforme o comandante da operação, os agentes são em número suficientes para intensificar o combate. O prognóstico do capitão é reduzir consideravelmente as chamas até o fim do dia e iniciar o trabalho de rescaldo.

“A tendência é que mais para o fim da tarde a gente consiga diminuir bastante a extinção total, porque ainda temos a questão do rescaldo. A gente pode fazer uma analogia, né? O cidadão que joga uma bituca de cigarro pode começar um grande incêndio. Então, como ali eu tenho uma área queimada, eu tenho a área em cinza, uma área de calor. Então o trabalho de rescaldo ainda é um trabalho muito duro que deve ser feito após, em tese, o controle do fogo.”

A estimativa é de que mais de 6.400 litros de água por hora estejam sendo lançados sobre o território. O fogo teve início em virtude de um raio, que atingiu um banhado próximo à BR 471, em Santa Vitória do Palmar.

Taim

A Estação Ecológica do Taim é uma unidade de conservação de proteção integral da natureza localizada entre os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Situada entre o Oceano Atlântico e a Lagoa Mirim, o local abriga pelo menos 30 espécies de mamíferos e 250 aves. O local é administrado pelo ICMBio, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.