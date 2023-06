Vice-prefeito de Canoas não comparece à Comissão Processante para prestar depoimento

publicidade

O vice-prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, não compareceu, nesta quarta-feira, na primeira oitiva da Comissão Processante do pedido de cassação do mandato. O depoimento estava marcado para às 9h no plenário da Câmara de Vereadores. De acordo com a assessoria de Nedy, o gestor não foi notificado, conforme determina a lei, com 24 horas de antecedência. Além disso, o vice-prefeito também entrou com um agravo junto ao Tribunal de Justiça do RS pedindo anulação da Comissão Processante.

O processo de cassação foi instaurado em 25 de abril, aceito pelos vereadores por 18 votos favoráveis e dois contrários. No dia 17 de maio, o advogado do vice-prefeito, Rodrigo Schmitt, entregou na Câmara de Vereadores a documentação com a defesa prévia do político. Na defesa escrita, com 45 páginas, foram elencadas as 10 testemunhas que deverão ser inquiridas durante o processo.

A Comissão Processante tem como presidente o vereador Emílio Neto (PT), Eracildo Linck (MDB) é o relator e Juares Hoy (PTB) é novo membro. Nedy de Vargas Marques esteve como prefeito em exercício durante afastamento de Jairo Jorge (PSD), de março de 2022 a março de 2023.