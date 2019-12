Vigilância em Saúde coleta material em escola de Santa Maria após surto de diarreia

publicidade

Integrantes da Vigilância em Saúde de Santa Maria realizaram na manhã desta quinta-feira uma coleta de material na Escola Infantil do Sesi para investigar as causas do surto de diarreia que levou duas crianças a óbito nessa terça. Após a iniciativa dos agentes, o conteúdo será analisado para entender os motivos da infecção que ainda afetou outros três alunos da mesma instituição, que estão internados.

A coleta de material teve a presença do prefeito Jorge Pozobom. A escola fica localizada na avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas, bairro Patronato, na região Oeste do município.

Segundo informou o secretário de Saúde de Santa Maria, Francisco Harrisson, uma das crianças, de 5 anos, morreu no último domingo no hospital da Unimed. A outra, de 3 anos, estava passeando na casa de familiares em Montenegro quando também apresentou os mesmos sintomas. Depois de ser atendida em um hospital da cidade, foi levada para uma unidade de tratamento em Porto Alegre, onde faleceu.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nota de alerta aos pais ou responsaveis destacando que em "caso da criança apresente sintomas como diarreia e dores abdominais, procure imediatamente uma unidade de pronto-atendimento".

A Companhia Rio Grandense de Saneamento (Corsan) emitiu uma nota sobre o assunto, descartando qualquer relação da água com o surto ocorrido na cidade nos últimos dias.

Confira a nota na íntegra

"A respeito dos casos de infecção intestinal ocorridos em Santa Maria nos últimos dias, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informa que a água distribuída à população atende integralmente a legislação de potabilidade do Ministério da Saúde, portanto pode ser consumida sem qualquer receio.

A empresa recomenda que, nos casos em que o consumo não for diretamente da rede de abastecimento, passando por reservatórios domésticos, que os mesmos recebam a devida manutenção e limpeza periódicas, garantindo dessa maneira a mesma qualidade da água originária da Estação de Tratamento. O consumo de água proveniente de fontes alternativas deve ser evitado, mesmo que o produto tenha bom aspecto.

A Corsan coloca-se à disposição das autoridades sanitárias para auxiliar na determinação do agente causador das infecções e outras ações que venham solucionar a questão o mais breve possível e ressalta que a população deve buscar informações nos sites oficiais, evitando opiniões e divulgações muitas vezes distorcidas, em especial nas redes sociais".