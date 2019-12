Vigilância realiza investigação de surto de infecção intestinal em Santa Maria

publicidade

Após a morte de duas crianças desde o último domingo em Santa Maria, equipes da Vigilância em Saúde do município e do Estado vão iniciar, nesta quinta-feira, análises em escola infantil onde possivelmente iniciou surto de diarreia no município. A informação foi confirmada pelo prefeito Jorge Pozzobom, que concedeu entrevista à Rádio Guaíba nesta quarta.

As Unidades de Saúde do município estão em alerta após os registros de infecção intestinal. Depois desses óbitos, mais pessoas procuraram atendimento médico entre a terça e a quarta com sintomas semelhantes aos das vítimas fatais. Foram relatadas dores intestinais, vômito e diarreia. A suspeita é de que uma bactéria esteja causando o surto, ressalta Pozzobom. “O que é importante agora é não criar pânico entre os moradores de Santa Maria. E, em caso de sintomas, as pessoas devem procurar atendimento imediatamente.”

O prefeito descartou qualquer relação com o último surto de toxoplasmose, ocorrido no primeiro semestre do ano passado. “É muito preliminar, mas essa é a linha. E não há qualquer relação com água de Santa Maria”, ressaltou.

Vítimas fatais

Uma das crianças, de 5 anos, morreu no último domingo no hospital da Unimed. A outra, de 3 anos, estava passeando na casa de familiares em Montenegro quando também apresentou os mesmos sintomas. Depois de ser atendida em um hospital da cidade, foi transferida para uma unidade de tratamento em Porto Alegre, onde morreu.

Outros três menores na mesma faixa etária estavam em observação e foram liberados. Eles frequentam a mesma escola. A mãe de uma das crianças ainda está internada em hospital de Santa Maria, com quadro estável.

O centro educacional está em período de férias, mas as autoridades sanitárias já foram acionadas e investigam sobre as causas do surto. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nota de alerta aos pais ou responsáveis destacando que em “caso da criança apresente sintomas como diarreia e dores abdominais, procure imediatamente uma unidade de pronto-atendimento”.