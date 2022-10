Virada climática em meio às eleições coloca serviços em alerta em Porto Alegre

publicidade

A previsão climática indicando chuva forte e um frio incomum para Porto Alegre neste final de semana põe em alerta serviços diversos à população. O detalhe é que os temporais, que vêm na sequência de temperaturas próximas de 35ºC registradas no sábado e alimentados pela grande amplitude térmica, poderão acontecer em meio ao segundo turno das eleições, já que, conforme os prognósticos mais recentes disponíveis, as precipitações podem chegar à região na tarde do domingo.

A CEEE Grupo Equatorial, por meio da assessoria de imprensa, disse ter preparado o Plano Operação Eleições 2022 para “garantir qualidade e mitigar interrupções de energia”. Não é específico para os acontecimentos climáticos previstos para o final de semana, mas pode ajudar a garantir, por exemplo, que não haja falta de energia em nenhum momento do pleito. Nele, mais de 400 pessoas, ou cerca de 150 equipes de campo, estarão mobilizadas nas 72 cidades de atuação da companhia, inclusive Porto Alegre, ou um aumento de quase 40% em relação aos períodos normais.

“Os profissionais serão alocados estrategicamente em áreas próximas aos pontos principais de votação, a fim de garantir a continuidade do fornecimento e a pronta operação diante de qualquer eventualidade”, afirma o superintendente técnico da CEEE Grupo Equatorial, Júlio Hofer. O plano em questão foi recentemente entregue ao Tribunal Regional Eleitoral do RS (TRE-RS), que terá equipes de atendimento específicas da empresa distribuidora de energia.

A RGE, que distribui energia para 381 cidades gaúchas, também divulgou um plano especial para as eleições. A empresa afirma que reforçará o contingente de eletricistas e técnicos, priorizando atendimento às escolas e demais locais de votação em caso de falta de energia. Também afirma que forneceu um canal direto ao TRE-RS e “realizará acompanhamento da previsão meteorológica prevista para o domingo, possibilitando a adoção de medidas preventivas para lidar com eventuais condições adversas”.

A Defesa Civil de Porto Alegre afirma que a previsão meteorológica indica chuvas esparsas, ou seja, sem maiores volumes. Ainda assim, está atenta. “Temos um plano de contingência aprovado em junho deste ano, e foi a primeira vez que a Capital possui um projeto que determine ações emergenciais em caso de desastres. Funcionamos 24 horas e acompanhamos as atualizações, com equipes prontas para atendimento à população”, diz o coordenador do órgão, Evaldo Rodrigues.

Já a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) disse que segue um protocolo de atendimento e acolhimento da população de rua de Porto Alegre, abrindo mais vagas quando as temperaturas ficam abaixo de 6ºC, o que não está previsto inicialmente no caso deste final de semana. No entanto, também por meio da assessoria de Comunicação, o órgão observou que as equipes dos albergues e pousadas verificam continuamente a disponibilidade dos abrigos na rede municipal.