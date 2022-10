Podcast do Correio do Povo, "Direto ao Ponto" chega a 500 episódios

publicidade

O Direto ao Ponto, o principal podcast do Correio do Povo, alcançou a marca de 500 episódios. Estreiou em 1º de outubro de 2019, em comemoração aos 124 anos do Correio do Povo. De lá para cá, tratou de diversos assuntos, sempre buscando dar um caráter local a questões que impactam diretamente a vida das pessoas.

Os episódios do podcast Direto ao Ponto abordam temas de política, economia, saúde, tecnologia, esportes, comportamento, rural, variedades, entre outros temas. Entre os episódios com mais audiência neste período, estão:

Entenda o surto de gripe causado pelo vírus influenza A H3N2

Os riscos do calor extremo

O que é a varíola do macaco e como a doença se dissemina

Como operam as facções criminosas que atuam no RS

O novo governo do RS e os desdobramentos no ninho tucano

Como o 5G vai mudar a forma como você vai acessar a internet

Segundo uma das editoras responsáveis pelo projeto, a jornalista Brenda Fernandez, o podcast é mais uma plataforma para divulgar conteúdos utilizando meios que dialogam com o usuário mais jovem. "Um formato mais contemporâneo atraindo as novas gerações", completa. Comprovando a diversidade de assuntos tratados e o interesse pelo podcast. Os episódios mais recentes, que entraram no ar esta semana, são "Por que as urnas desbancaram as pesquisas eleitorais", e "O corte de gás russo e a Europa sob o temor de um inverno congelante". Segundo o coordenador de web e do podcast, o jornalista Márcio Gomes, o Direto ao Ponto busca desmistificar assuntos, nacionais e internacionais, e mostrar como afetam no dia a dia das pessoas.

Diversos jornalistas já apresentaram o programa ao longo desse período. Atualmente, o Direto ao Ponto é produzido e apresentado por Lucas Eliel, e com participações de Camila Souza, com edição de texto de Brenda Fernandez e edição de som de Alef Alencar. A coordenação é de Márcio Gomes.

O Correio do Povo também edita periodicamente os podcasts Matriz, CPop, ArteDebater e CP Rural, além de projetos especiais. Neste mês em que comemora 127 anos, o jornal também lançou os novos podcasts dos colunistas Jurandir Soares e Guilherme Baumhardt, que vão ao ar três vezes por semana.

Todos os episódios dos podcasts do Correio do Povo estão publicados nos principais serviços de streaming de áudio do mercado.