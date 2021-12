Brigada Militar intensifica buscas ao último envolvido no ataque ao carro-forte em Guaíba

publicidade

A Brigada Militar intensificou nesta sexta-feira as buscas por terra, água e ar na ilha do Pavão , em Porto Alegre, para localizar o último envolvido no ataque contra um carro-forte ocorrido na última quarta-feira em um supermercado em Guaíba. “Caso não encontremos nada, devemos encerrar...”, explicou o subcomandante geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, nesta manhã à reportagem do Correio do Povo.

Ele informou que estão mobilizados na região os efetivos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), Batalhão de Aviação, Comando Ambiental e as Forças Táticas do Comando de Policiamento da Capital (CPC).

Nessa quinta-feira , o corpo de um dos criminosos foi encontrado nas águas do Guaíba. A morte possivelmente foi por afogamento. Já na última quarta-feira, outros dois cúmplices morreram em confronto com os policiais militares.

Dois integrantes da quadrilha foram presos, sendo que ambos possuem antecedentes criminais. Um deles, um ex-vigilante, atuou na tentativa de arrombamento de dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, instalados no térreo da sede da Secretaria Municipal da Saúde, na esquina das avenidas Loureiro da Silva e João Pessoa, em Porto Alegre, em dezembro de 2018 . O caso foi investigado na época pela Polícia Federal .

O bandido foi investigado ainda pelo ataque a uma empresa de transporte de valores no bairro São Geraldo, na Capital, em abril de 2018 . Armas, coletes balísticos e dinheiro foram roubados da empresa.

Veja Também

Foto: CABM / Especial / CP