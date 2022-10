Justiça condena quadrilha que sequestrava caminhoneiros em SC e no RS

publicidade

A Justiça condenou a quadrilha que sequestrava caminhoneiros em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Somadas, as penas chegam a 243 anos de prisão. Cinco criminosos foram acusados de roubo, sequestro, extorsão e receptação pela 2ª Vara Criminal de Joinville, em SC. Oriundos do Mato Grosso do Sul, os bandidos ainda respondem a ações penais em Itapema e Florianópolis por crimes da mesma natureza.

A investigação foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville. O grupo criminoso, cometeu ao menos 12 sequestros em março, abril e maio deste ano. A quadrilha atraía caminhoneiros de vários estados, incluindo catarinenses e gaúchos, para realizarem fretes, usando anúncios falsos em nome de empresas conhecidas, em aplicativos de fretamento, com um bom pagamento.

Os motoristas, ao chegarem no local combinado, acabavam rendidos e sequestrados, sendo mantidos em cativeiro por até três dias. Já os caminhões deles eram roubados e levados para a região de fronteira com o Paraguai. Em junho, um caminhão foi localizado e recuperado na cidade de Salto Del Guairá, no Paraguai, perto da fronteira com o Mato Grosso do Sul.

Os criminosos ainda obrigavam os reféns a falarem que estavam bem para familiares, quando estes mantinham contato. As vítimas também foram forçadas a ingerir drogas para ficarem dopadas, do tipo conhecido como “boa noite cinderela”, para que não tentassem fugir e quando eram liberadas em locais ermos. No Rio Grande do Sul, dois casos aconteceram em Tramandaí, no Litoral Norte.