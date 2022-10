Testemunha de crime ocorrido em 2020 é morta a tiros em Soledade

publicidade

A Polícia Civil investiga o assassinato de uma jovem de 25 anos, que foi morta a tiros dentro de uma caminhonete Chevrolet S10, na noite dessa terça-feira na rua Lauro Albuquerque, no bairro Expedicionário, em Soledade. Em entrevista na manhã desta quarta-feira ao Correio do Povo, a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt confirmou que a vítima era ex-companheira do principal suspeito da execução de Paula Schaiane Perin Portes, 18 anos, em junho de 2020 na cidade. “Ela era testemunha. Não acredito em queima de arquivo, mas não descartamos eventual relação entre os crimes”, observou.

Após o assassinato, a Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul compareceram no local, que ficou isolado. A vítima foi baleada na cabeça.

Em setembro de 2020, a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt enviou ao Poder Judiciário o inquérito sobre a morte de Paula Schaiane Perin Portes. Cinco indivíduos foram indiciados pelo crime, sendo quatro por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, além de um por ocultação e organização criminosa.

Na época, o motivo para que Paula Schaiane Perin Portes fosse morta, através de asfixia com o golpe chamado mata-leão, estaria relacionado à algo que ela sabia sobre os autores do crime. Todos os indiciados eram ligados a uma facção que atua no tráfico de drogas e roubo de cigarros.

Relembre o caso

Na noite de 10 de junho de 2020, Paula Schaiane Perin Portes estava em um apartamento com amigas e recebeu uma mensagem pelo WhatsApp para se encontrar com o principal suspeito, que foi preso em janeiro de 2021. Nas investigações, os policiais civis obtiveram imagens de câmeras de monitoramento que mostram a jovem chegando no local do encontro, no bairro Fontes, e sendo carregada inconsciente para dentro de um outro veículo, não identificado, já no início da madrugada do dia 11.