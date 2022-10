BM desbloqueia avenida Assis Brasil após bolsonaristas trancarem a rua com pneus queimados

publicidade

A Brigada Militar desbloqueou a avenida Assis Brasil no começo da noite desta segunda-feira, após um grupo de cerca de 100 bolsonaristas trancarem parte da rodovia com pneus queimados. A ação aconteceu em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do último domingo.

De acordo com a BM, nenhum dos presentes assumiu a autoria do incêndio e o ato será investigado pela Polícia Civil como crime ambiental. Depois da liberação, eles foram colocados na lateral da via e seguiram com bandeiras e gritos de ordem. Não existe um líder do movimento.

Conforme o sub-comandante do 20° BPM, major Élcio Gaira, a manifestação durou cerca de duas horas. "Determinado momento colocaram fogo em pneus e os levaram na pista. Chegamos aqui e tomamos o pé da ocorrência e efetuamos a segurança do local. Os bombeiros nos auxiliaram", resumiu.

Apesar do incêndio, o major reitera que está sendo possível conversar com os manifestantes. Até o momento, não se tratam de caminhoneiros, como em outras regiões do Brasil. O trecho onde ocorrreu o protesto fica próximo ao número 10.000, no sentido Cachoeirinha-Porto Alegre, segundo informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

