Bolsonaro diz que terá "casamento perfeito" com Legislativo

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou na manhã desta quarta-feira a eleição dos congressistas para a próxima legislatura. Candidato a mais quatro anos à frente do Executivo, o presidente projetou o possível segundo mandato: "Teremos um casamento perfeito do Executivo e Legislativo".

"Não teremos problemas de atrito entre Legislativo e Executivo. Se bem que atritos diminuíram muito no terceiro ano do nosso governo". À época, Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, e é aliado do presidente.

Bolsonaro se reuniu com parlamentares da bancada ruralista no Palácio da Alvorada, que reforçaram o apoio à campanha do presidente, que enfrenta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. "Eu reeleito continuam todos os ministros que estão aqui. Por outro lado sabe quem será do outro?", indagou. "Médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro", disse a ex-ministra da Agricultura e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ressaltou a aliança do agronegócio à conservação ambiental. "Fazemos uma política junto com o setor do agro," afirmou.

Veja Também