Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados, indica pesquisa

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), está tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral deste ano. De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas, Bolsonaro aparece com a preferência de 30% do eleitorado, enquanto Lula tem 32%, na abordagem espontânea (em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados).

Sendo assim, a diferença entre os dois nas intenções de votos dos eleitores está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A pesquisa — encomendada pelo próprio Instituto Paraná — ouviu pessoalmente 2.020 eleitores em 162 municípios dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, entre os dias 8 e 12 de setembro de 2022. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-05388/2022.

Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 865 entrevistas, 4,3 pontos percentuais para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 545 entrevistas, 5,7 pontos percentuais para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 311 entrevistas e 5,8 pontos percentuais para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 299 entrevistas.

Já na abordagem estimulada (em que são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro conta com 36,5%, enquanto Lula tem 39,6%, uma diferença de 3,1 pontos percentuais. Em um eventual segundo turno, 41,2% dos eleitores votariam em Bolsonaro e 47,4% optariam pelo retorno de Lula ao Palácio do Planalto.

Eleitores ouvidos

Entre os eleitores ouvidos, 948 são do sexo masculino e 1.072 do sexo feminino. Nesse universo, 1.540 entrevistados têm ensino médio e 480 graduação universitária. Em relação à faixa etária, 285 dos eleitores ouvidos têm entre 16 e 24 anos, 404 entre 25 e 34 anos, 418 entre 35 e 44 anos, 485 entre 45 e 59 anos, e 428 têm mais de 60 anos de idade.

Avaliação da atual administração do governo federal

Questionados sobre a administração do presidente Jair Bolsonaro, 45,3% dos eleitores aprovam, enquanto 50,7% disseram desaprovar. De junho a setembro, a aprovação do presidente cresceu 2,3 pontos percentuais. Mais da metade dos homens ouvidos (50,3%) aprovam a gestão do presidente. Já entre as mulheres, o índice de aprovação de Bolsonaro é de 40,9%.

Regiões

As regiões Norte e Centro-Oeste são as que apresentam o melhor índice de aprovação, com 55,3% dos cidadãos dizendo aprovar a administração do presidente. Em seguida, vêm as regiões Sul, com 53,8%, Sudeste, com 46,4% e Nordeste, com 33,2%.