Lula rebate Bolsonaro e diz que nunca usou 7 de Setembro para campanha eleitoral

Em resposta ao discurso do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, o ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quarta-feira, que nunca usou o 7 de Setembro para fazer campanha política.

"Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de dois 7 de Setembro — um em 2006 e outro em 2010 — em época eleitoral. Em nenhum momento, a gente utilizou um Dia da Pátria, o dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da Independência, como instrumento de política eleitoral." Lula diz que, em vez de "atacá-lo", Bolsonaro deveria explicar como a família comprou 51 imóveis.

Nunca utilizamos um Dia da Pátria para campanha eleitoral. Ao invés de discutir os problemas do Brasil, Bolsonaro me ataca, ao invés de explicar como a sua família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. O Brasil precisa de amor, não de ódio. pic.twitter.com/d4cx4RxTJU — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022

O vídeo responde aos discursos feitos por Bolsonaro neste 7 de Setembro, na orla de Copacabana, na capital carioca, e em Brasília. "Compare o Brasil com a Nicarágua, com a Venezuela, com o que está acontecendo na Argentina. Todos têm algo em comum, todos são amigos do quadrilheiro de nove dedos que está concorrendo à Presidência no Brasil", declarou o chefe do Executivo federal, em referência a Lula.

No discurso, Bolsonaro afirmou ainda que "não deseja o mal" a políticos e eleitores de esquerda, mas pediu mobilização de sua base. "Não é voltar apenas à cena do crime. Este tipo de gente tem que ser extirpado da vida pública. Eu peço que não tentem convencer o esquerdista. Peçam [a ele] para convencer vocês."

