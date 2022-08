Candidatos a vice participam de painel na Federasul

publicidade

Educação, saúde, segurança, equilíbrio financeiro do Estado, infraestrutura, inovação e desenvolvimento econômico foram os temas propostos para debate entre os candidatos ao cargo de vice-governador convidados, nesta quarta-feira, para o painel promovido pela Federasul com sete dos 10 postulantes ao posto. Participaram Claudia Jardim (PL), vice de Onyx Lorenzoni (PL); Gabriel Souza (MDB), vice de Eduardo Leite (PSDB); Josi Paz (PSB), vice de Vicente Bogo (PSB); Pedro Ruas (PSol), vice de Edegar Pretto (PT); Professora Regina (PDT), vice de Vieira da Cunha (PDT); Rafael Dresch (Novo), vice de Ricardo Jobim (Novo); e Tanise Sabino (PTB), vice de Luis Carlos Heinze (PP).

O painel foi dividido em três blocos. No primeiro, em suas considerações iniciais, os candidatos deram destaque a pontos de seus currículos, assinalaram as coligações ou partidos que representam e, em alguns casos, citaram algumas de suas prioridades. No segundo bloco, trocaram questionamentos entre si, a partir de temas propostos pela Federasul. Ruas perguntou para Gabriel sobre infraestrutura. Gabriel questionou Josi Paz sobre inovação. Josi perguntou para Professora Regina sobre educação. Regina indagou Tanise sobre segurança. Tanise direcionou a Claudia questionamento sobre saúde. Claudia escolheu Dresch para responder sobre equilíbrio fiscal. E Dresch perguntou a Ruas sobre desenvolvimento econômico, encerrando o bloco.

Nas considerações finais os concorrentes fizeram agradecimentos, aproveitaram para tratar mais detalhadamente de alguns temas e lembraram os nomes dos candidatos às cabeças de chapa.

Este é o terceiro painel promovido pela Federasul nestas eleições. O primeiro reuniu os candidatos ao governo do RS, seguido pelo debate com os candidatos ao Senado.