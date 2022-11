Com barracas e cozinhas comunitárias, manifestantes seguem acampados em Porto Alegre

publicidade

Por volta de 60 manifestantes seguiam reunidos no final da manhã desta quinta-feira em frente ao quartel-general do Comando Militar do Sul (CMS), no Centro Histórico de Porto Alegre. Com uma bandeira gigante do Brasil, vestindo verde e amarelo, eles cantavam hinos e exibiam faixas. Algumas delas estavam dispostas no cercado montado na rua Padre Tomé, em frente a rua Sete de Setembro, onde os bloqueios por parte da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) persistiam. Chama a atenção ainda a continuidade das diversas barracas montadas na via.

“Estamos preparando comida aqui e há duas cozinhas comunitárias. As pessoas estão nos doando alimentos, água, tudo o que precisamos”, disse uma manifestante, reforçando que o protesto não tem data para acabar. Na quarta-feira, os participantes divulgaram em grupos nas redes sociais vídeos gravados em Porto Alegre em que supostamente recebem uma caixa de bombons, os quais afirmam ser adulterados. Não há informações sobre a procedência do material. Conforme eles, a “adulteração” seria uma forma de “desmobilizar o movimento”. Para evitar novas situações similares, eles afirmam que “toda doação é checada com a identidade e uma foto do rosto da pessoa é feita”.

O relatório do Ministério da Defesa, apontando que o sistema eletrônico de votação no país não está isento a fraudes, foi bem recebido pelos manifestantes, ainda que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tenha afirmado que o documento não tenha apresentado inconsistências, e está de acordo com as entidades fiscalizadoras das eleições.