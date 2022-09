Comandante Nádia lança plano de mandato ao Senado

publicidade

A candidata ao Senado Comandante Nádia (PP) apresentou nesta quinta-feita o seu plano de mandato, na sala de eventos de um hotel do Centro de Porto Alegre. Documento similar ao que é pré-requisito para o registro das candidaturas de governadores, a medida é inédita entre postulantes ao cargo de senador.

"Estamos pela primeira vez no RS apresentando um plano de mandato ao Senado. Não viemos para brincar, mas viemos para ganhar essa eleição. Esse plano mostra que temos transparência e compromisso", garantiu.

Organizado por metas, o documento abre por medidas intituladas "respeito e proteção às pessoas", com propostas relacionadas com segurança e saúde. Entre elas, está o combate ao feminicidio, o incentivo à doação de órgãos e o direito a posse e porte de armas com responsabilidade.

Demais itens dizem respeito ao empreendedorismo, Reforma Tributária, acessos asfálticos aos municípios, revisão do pacto federativo, comprovante impresso do voto, mudanças na seleção de ministros do STF com critérios técnicos, ampliação das escolas cívico-militares, redução da máquina pública e avanço nas privatizações, entre outros. A íntegra do documento pode ser acessada no site da candidata.

Nádia lançou suas propostas ao lado do candidato ao governo do RS, Luis Carlos Heinze (PP), da vice Tanise Sabino (PTB), do presidente estadual dos progressistas Celso Bernardi e de outras lideranças da coligação.