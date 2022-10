De forma inédita, cai abstenção no 2º turno em relação ao primeiro

publicidade

A taxa de abstenção no segundo turno das eleições deste ano ficou em 20,58% do total de eleitores aptos a votar. Ao todo, 32,2 milhões de pessoas não foram às urnas neste domingo. Esta é a primeira vez que as abstenções do segundo turno são menores do que as registradas no primeiro turno. Em 2 de outubro, 20,95% eleitores não foram até as seções eleitorais.

Houve queda das abstenções também em relação às eleições de 2018. Na ocasião, 21,3% dos eleitores não votaram na disputa entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT). Já em Minas Gerais, estado considerado decisivo nas eleições presidenciais, a abstenção diminuiu 1,29 ponto percentual entre o primeiro e o segundo turno, passando de 22,28% para 20,99%. No total, 3.628.600 de eleitores mineiros não compareceram às urnas.

Neste domingo, os votos em branco somaram 1,7 milhão, ou 1,43% do total, pouco abaixo dos 1,9 milhão do primeiro turno. Já em relação aos eleitores que votaram nulo, esse número aumentou. Ao todo, cerca de 3,9 milhões de eleitores anularam o voto nesta segunda etapa. No primeiro turno, foram 3,4 milhões.

Transporte gratuito

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) mostrou que ao menos 335 municípios teriam transporte público gratuito neste domingo. Com 170 localidades, a região Sudeste é a que mais concentra municípios que tiveram o passe livre de transporte. Na sequência, aparecem Nordeste (96), Sul (31), Centro-Oeste (30) e Norte (8).

O transporte gratuito no segundo turno foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No último dia 19, os ministros formaram maioria para validar a decisão de Luís Roberto Barroso que liberou o poder público para oferecer transporte público gratuito no dia do segundo turno das eleições. Barroso entendeu que a oferta é constitucional, já que assegura o direito ao voto.

Veja Também

Operações da PRF

Ao longo do domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operações relacionadas ao transporte público de eleitores em diversas cidades. Em entrevista coletiva, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que não houve prejuízo aos eleitores. No Nordeste, onde houve o maior número de denúncias de ações irregulares da PRF, o número de eleitores que não foram votar diminuiu em cinco dos nove estados que compõem a região. São eles: Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grando do Norte. Já em Alagoas, Maranhão, Píauí e Sergipe, o número de eleitores que deixaram de votar aumentou.