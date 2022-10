Eleições 2022: veja as cidades onde Lula e Bolsonaro tiveram melhor desempenho no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul viveu uma corrida eleitoral eletrizante no último domingo de primeiro turno das eleições 2022. Na campanha presidencial, Lula e Bolsonaro lideraram o pleito, com vantagem para o atual presidente da República no Estado. Foram 48,89% contra 42,28% do petista. Eles se enfrentam no segundo turno no dia 30 de outubro.

A diferença de seis pontos percentuais nos números gerais, no entanto, registrou contraste em cidades onde as candidaturas expressaram maior força. No caso de Bolsonaro, o município de Nova Pádua, na Serra, com 2.563 pessoas, lhe deu 83,98% dos votos (1.672). O desempenho é superior ao de 2018, quando 82,72% dos votos (1.588) foram para Bolsonaro. No lado petista, Fernando Haddad recebeu 86 votos há quatro anos. Desta vez, Lula foi melhor, com 206.

Para Lula, a cidade de Herval, com 6 978 habitantes, foi seu melhor reduto no RS. Foram 66,22% de votos (2.552) no pleito de 2022. Superior também a Haddad na campanha anterior. O ex-ministro da Educação fez 47,58% (1.809). Bolsonaro, ao contrário de Lula, acabou perdendo terreno no "campo adversário". Em 2018, foram 1.007 votos - 26,49%. Neste ano, foram 960 votos - 24,91%.

