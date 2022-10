"Eleições aconteceram em clima de paz", comemora presidente do TRE-DF

publicidade

O presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, disse que as eleições gerais deste ano foram realizadas "em clima de paz". "Agradecemos as forças de segurança que fizeram um excelente trabalho nessas eleições. Não tivemos nenhuma ocorrência grave que comprometesse a imagem das eleições neste dia", comemorou.

Ao longo do dia, cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em crimes eleitorais. Duas foram detidas por violarem o sigilo do voto ao tentar filmar a urna eletrônica. Uma pessoa foi presa por porte de arma, o que é proibido pela Justiça Eleitoral, e duas pessoas, - um fiscal e um administrador de seção -, foram presos após se envolver em uma briga.

A maior ocorrência, segundo o TRE, foi o derramamento de santinhos. Todas as denúncias foram formalizadas ao Ministério Público, com a identificação dos candidatos que derramaram o material na rua. "Nenhuma denúncia vai ficar impune", comentou Hilmar Raposo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segundo o presidente, a previsão é que até as 19h será possível ter o resultado parcial da eleição no DF.

