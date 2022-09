Levantamento mostra disputa eleitoral por vaga no Senado pelo RS

publicidade

Um levantamento do Real Time BigData, divulgado nesta sexta-feira, revela os resultados da consulta à população sobre a situação eleitoral para a vaga no Senado Federal pelo Rio Grande do Sul.

Para a realização desta pesquisa, foi utilizada uma amostra de 1 mil entrevistas, feitas entre os dias 21 e 22 de setembro. O levantamento foi estratificado segundo gênero, faixa etária e grau de escolaridade.

O trabalho de levantamento dos dados foi feito com eleitores com 16 anos ou mais, em cidades de sete regiões do Rio Grande do Sul. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º RS-09260/2022.

Confira os resultados:

Estimulada - Senador

Hamilton Mourão (REP): 28%

Olívio Dutra (PT): 28%

Ana Amélia Lemos (PSD): 25%

Comandante Nádia (PP): 2%

Professor Nado (Avante): 1%

Maristela Zanotto (PSC): 0%

Paulo Rosa (DC): 0%

Airto Ferronato (PSB): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Francisco Settineri (PCO): 0%

Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Estimulada - Senador - Eleitores de Eduardo Leite

Olívio Dutra (PT): 35%

Ana Amélia Lemos (PSD): 34%

Hamilton Mourão (REP): 15%

Comandante Nádia (PP): 2%

Professor Nado (Avante): 1%

Maristela Zanotto (PSC): 1%

Airto Ferronato (PSB): 1%

Paulo Rosa (DC): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Francisco Settineri (PCO): 0%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Estimulada - Senador - Eleitores de Onyx Lorenzoni

Hamilton Mourão (REP): 70%

Ana Amélia Lemos (PSD): 17%

Olívio Dutra (PT): 3%

Comandante Nádia (PP): 1%

Professor Nado (Avante): 0%

Maristela Zanotto (PSC): 0%

Airto Ferronato (PSB): 0%

Paulo Rosa (DC): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Francisco Settineri (PCO): 0%

Branco/Nulo: 2%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Estimulada - Senador - Eleitores de Edegar Pretto

Olívio Dutra (PT): 84%

Ana Amélia Lemos (PSD): 4%

Comandante Nádia (PP): 4%

Hamilton Mourão (REP): 3%

Professor Nado (Avante): 0%

Maristela Zanotto (PSC): 0%

Airto Ferronato (PSB): 0%

Paulo Rosa (DC): 0%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Francisco Settineri (PCO): 0%

Branco/Nulo: 2%

Não sabe/Não respondeu: 3%

