Lula promete mais um ministério e diz que vai recriar pasta de Segurança Pública

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende criar um novo ministério para combater ao tráfico de armas e de drogas nas fronteiras do Brasil. A afirmação foi dada durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (20) no Rio de Janeiro.

A nova pasta se chamará Ministério de Segurança Pública e, segundo o presidenciável, não irá esbarrar nas competências estatais. "Esse ministério não será conflitante com a responsabilidade que o governo do estado tem de cuidar da polícia do estado. Queremos criar esse ministério para que a gente possa, inclusive, combater ao tráfico de armas e drogas nas fronteiras", disse.

Para atuar nas fronteiras, Lula pretende estabelecer uma nova polícia nacional. O objetivo, segundo ele, é ter controle das armas que são vendidas no país. O petista enfatizou a pauta antiarmamentista e disse que "quem está adquirindo armas não são as pessoas honestas, não são as pessoas de famílias desse país, não são os trabalhadores" e sim o narcotráfico e o crime organizado.

Agenda

Na sexta (21), Lula estará em Minas Gerais, onde participará de caminhada em Juiz de Fora, às 17h. A caminhada partirá da esquina da Avenida Francisco Bernardino com a Rua Benjamin Constant. Antes do evento de campanha, o ex-presidente conversará com a imprensa.

