Mourão quer fortalecer bancada da direita no Senado

Concorrendo a uma vaga ao Senado pelo RS, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), afirmou em entrevista nesta segunda-feira que pretende, se eleito, fortalecer a bancada à direita no Senado. O objetivo é, caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja reeleito, dar continuidade na agenda de reformas propostas.

Segundo Mourão, sua candidatura é peça estratégica nesse quesito. "Dentro daquilo que eu e Bolsonaro conversamos, para aproveitar o meu potencial político, e por óbvio os conhecimentos que adquiri durante a vida [...] e também nós não tivemos ao longo desse primeiro mandato uma bancada expressiva dentro do Senado, então ficou um caminho natural eu buscar essa vaga", explicou.

Essas são, inclusive, as principais bandeiras do candidato: reforçar a continuidade das reformas paradas no Congresso, como tributária e administrativa. Além de melhorar o projeto educacional e fortalecer o agro.

Outra proposta do candidato, caso chegue ao Congresso, é avançar na reforma política: Mourão defende o modelo distrital para as eleições proporcionais. Para ele, desta forma, se gastaria menos com o pleito e fortaleceria os partidos.

Apesar de ocupar o cargo de vice-presidente, Mourão afirmou que se sente, de certa forma, prejudicado em relação aos demais candidatos, uma vez que divide suas agendas entre a candidatura e vida no Executivo. "A vitrine foi anteriormente. Agora, na realidade, tenho dificuldades, porque não posso permanecer o tempo todo em campanha", disse. Em função da agenda dupla, Mourão concedeu entrevistra direto de Brasília, onde deve ficar para as comemorações do 7 de Setembro.

Mourão foi o terceiro candidato a participar da série de entrevistas com os postulantes ao Senado. A conversa é comandada pela colunista do Correio do Povo, Taline Oppitz.