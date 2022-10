No Rio Grande do Sul, Bolsonaro vence Lula por 56,35% a 43,65% no 2° turno

publicidade

O presidente da República, Jair Bolsonaro, somou mais votos que Lula nas eleições no segundo turno, considerando os dados do Rio Grande do Sul. O petista, que venceu o pleito nacional, ficou atrás do atual chefe do executivo, por 43,65% e 56,35% no colégio eleitoral gaúcho.

Nos números totais, Bolsonaro conquistou 3.733.185 contra 2.891.851 de Lula. Os nulos foram 183.360 e 122.456 os brancos. A vitória foi ampliada considerando o primeiro turno. Na ocasião, o candidato do PL fez 3.245.023 e o do PT 2.806.672.

Nulos foram 122.919 e brancos, 129.345. Entre os turnos, a abstenção cresceu, mas não significantemente. 1.658.832 gaúchos deixaram de votar no dia 2 de outubro. 1.699.416 não foram às urnas neste domingo.

Candidato de Bolsonaro é derrotado

Apoiado formalmente por Bolsonaro, Onyx Lorenzoni foi derrotado por Eduardo Leite na disputa do governo do Rio Grande do Sul. Com 100% das urnas apuradas, Leite recebeu 3.687.126 votos (57,12%) e Onyx 2.767.786 votos (42,88%). Segundo o TSE, 2º turno teve 2,65% de votos nulos e 1,76% de votos em branco.

Veja Também