Onyx diz que sempre teve dúvidas das pesquisas e busca confiança do eleitorado pelo governo do RS

Candidato com o maior número de votos ao governo do Rio Grande do Sul no último domingo, Onyx Lorenzoni (PL) afirmou nesta quarta-feira em entrevista ao programa Agora, da Rádio Guaíba, que sempre teve dúvidas sobre as pesquisas eleitorais. Ele ainda considerou que busca a confiança do eleitorado gaúcho para comandar o Piratini e defendeu sua chapa como algo distante da ideologia.

"Quando começou (a corrida eleitoral), a gente olhava aquelas pesquisas e tínhamos as nossas e víamos que tinha uma discrepância muito grande. Na urna, a vontade do povo se manifesta", afirmou.

Antes do primeiro turno, nas pesquisas, Onyx aparecia sempre na segunda colocação, atrás do adversário Eduardo Leite (PSDB). No entanto, no pleito de domingo, os números se inverteram, com a votação colocando o candidato do PL à frente e Leite com dificuldades para chegar no segundo turno. A disputa entre o pelotense e o então terceiro colocado Edegar Pretto (PT) foi muito acirrada e foi definida no voto a voto.

O candidato defende a sua candidatura como uma opção distante da ideologia, dizendo que um governador deve administrar o Estado sem fazer acepção de pessoas. "A disputa ainda se dará pelas questões ideológicas, mas a verdade é que as pessoas desejam confiar no seu governante. Tenho falado que nós temos que amar as pessoas e quem tem a horna de ser escolhido pelas famílias gaúchas para governar o RS, tem que chegar ao poder sabendo que tem que governar para todos", pontuou.

Lorenzoni também destacou uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda hoje pela manhã. No encontro, ele deve discutir com o Chefe do Executivo uma data para o presidenciável vir a Porto Alegre com o objetivo de mobilizar a população em relação a sua candidatura ao Piratini. Durante a entrevista na Rádio Guaíba, o ex-ministro afirmou estar conversado com ex-candidatos ao governo do RS, como o PP de Luis Carlos Heinze, e o PSC de Roberto Argenta sobre possíveis apoios.