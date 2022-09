Presidenciáveis terão atividades em seis estados neste sábado; confira a agenda

publicidade

Metade dos candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para este sábado. Confira os detalhes abaixo.

Ciro Gomes (PDT)

10h - Caminhada no Centro de Serra (ES)

14h30 - Caminhada em Contagem (MG)

Jair Bolsonaro (PL)

9h - Participa do evento Mulheres Pela Vida e Pela Família, em Novo Hamburgo (RS).

Felipe D'Avila (Novo)

12h30 - Lançamento de candidaturas do Novo na região de Santa Cruz do Sul (RS).

19h - Jantar de lançamento da candidatura do deputado Fábio Ostermann à Câmara dos Deputados, em Porto Alegre.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

10h - Visita ao Casarão das Quebradeiras de Coco do Maranhão, em São Luís.

Simone Tebet (MDB)

08h30 - Visita à Usina da Paz, em Belém.

16h30 - Participa da 17ª Reatech - Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, em São Paulo.

Soraya Thronicke (União Brasil)

9h - Caminhada e corpo a corpo com eleitores, em Barueri (SP).

15h45 - Participa da cerimônia de inauguração de uma Organização Não-Governamental, em Itapevi (SP).

17h30 - Reunião com ativistas da causa animal, em Cotia (SP).

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.

