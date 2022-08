PSB anuncia Vicente Bogo como pré-candidato ao governo do RS

publicidade

O PSB, em nota oficial, anunciou na tarde desta segunda-feira, os integrantes da chapa majoritária da eleição deste ano no Rio Grande do Sul após a desistência de Beto Albuquerque. São eles: Vicente Bogo, pré-candidato para governador; Josiane Paz, pré-candidata a vice-governadora; e Airto Ferronato, pré-candidato ao Senado.

A divulgação ocorreu por meio de nota oficial e reafirma a determinação de ter candidatura própria na disputa ao Palácio Piratini. Com o anúncio, o partido também confirma que não buscará mais alianças. Vicente Bogo foi vice-governador na gestão de Antonio Brito.

Leia a nota oficial

"A direção estadual do PSB/RS trabalhou ao longo do último ano na consolidação de candidatura a majoritária para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e de chapas fortes para deputados federais e estaduais.

A pré-candidatura de Beto Albuquerque a governador unificou, mobilizou e entusiasmou toda a militância do PSB no Rio Grande do Sul, tornando-se uma candidatura viável e competitiva, recebendo todo o apoio da direção estadual.

Entretanto, as dificuldades de construção de alianças com o PT e com o PDT levaram o pré-candidato Beto, em decisão de fórum íntimo e pessoalíssimo a declinar de sua pré-candidatura o que lamentamos, mas respeitamos e agradecemos por todo o seu trabalho feito neste período.

Frente a isso, a Executiva Estadual do PSB reafirma decisão do Congresso Estadual do partido, realizado no dia 23 de julho, em Porto Alegre, de ter candidato próprio ao Governo do Estado, oportunidade em que os novos nomes de candidatos a governador, vice e senador foram referendados por esta direção. São eles: Vicente Bogo, pré-candidato para governador - Josiane Paz, pré-candidata a vice-governadora - Airto Ferronato, pré-candidato a senador.

Porto Alegre, 1º de agosto de 2022.

Executiva Estadual do Partido Socialista Brasileiro do RS"