Saiba onde votam os candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul

Os oito candidatos na disputa pela vaga do Rio Grande do Sul no Senado estarão espalhados pelo Estado no domingo de eleição. Isso porque eles se dividem em seis domicílios eleitorais. Além de Porto Alegre, há candidatos votando em municípios da Região Metropolitana, Vale do Sinos, Serra e Campanha. Dos três candidatos que aparecem melhor colocados nas últimas pesquisas, dois têm domicílio eleitoral em Porto Alegre: Hamilton Mourão (Republicanos) e Olívio Dutra (PT).

O atual vice-presidente da República vota no Leopoldina Juvenil, às 9h30. Ele acompanhará a apuração em um hotel na avenida Lucas de Oliveira. Já o ex-governador petista vota às 8h30, na Igreja São João, na avenida Assis Brasil. Ana Amélia Lemos (PSD) vota em Canela, na sede do Esporte Clube Serrano, às 8h30. Ela vem à Capital para o cumprimento de agendas de imprensa.

Três candidatos votam na Região Metropolitana e Vale do Sinos. É o caso do Professor Nado (Avante), em São Leopoldo, Sanny Figueiredo (PSB), em Esteio, e Paulo Rosa (DC), em Viamão. Maristela Zanotto (PSC) votará em Caçapava do Sul, na região da Campanha. Já Fabiana Sanguiné (PSTU) tem domicílio eleitoral em Porto Alegre, a exemplo de Mourão e Olívio.