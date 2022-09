Senado RS: Professor Nado tem a educação como pauta prioritária

publicidade

Educação, segurança pública e a revisão da dívida do Estado com a União são as principais pautas do candidato ao Senado Professor Nado (Avante). Disputando a vaga na chapa de Vieira da Cunha (PDT), que concorre ao Palácio Piratini, o candidato pretende criar um fundo constitucional para segurança pública, com objetivo unir a área com a cidadania e "aliar ações de caráter preventivo sociais, incidindo na raiz da criminalidade e ações de repressão qualificada com inteligência e tecnologia", explicou em entrevista ao Esfera Pública, da Rádio Guaíba.

Se eleito, Nado pretende "fazer um enfrentamento" em relação a dívida do Estado com a União. Contrário a adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal, sancionada em junho, o candidato questionou os valores determinados e as imposições do Regime. "Está um 2 a 1 para o Rio Grande", classificou. Também apontou como prioridade "plano emergencial de recuperação" para a educação.

O candidato é favorável a revisões na Constituição que prevejam, entre outros pontos, menor autonomia orçamentária (como orçamento secreto) nas mãos do Congresso Nacional. Para tal, sugeriu que seja convocado uma Assembleia Nacional Constituinte. Se eleito, também pretende intensificar as conversas sobre o assunto.

"Tenho a pretensão de, uma vez no Senado, reformar também a condição de Senador. Um senador próximo da realidade, que dialogue com as pessoas, que não fique naquela suntuosidade do tapete azul e da Câmara alta", defendeu.

Apesar de ter ocupado poucos cargos públicos, sendo vereador de São Leopoldo por dois mandatos, ele atuou mais de uma vez em estruturas de governo. Foi chefe de gabinete no ministério da Educação, chegando a ser ministro-interino, durante o comando de Tardo Genro. Também foi chefe de gabinete na pasta de Justiça. Nado foi o quinto candidato sabatinado no programa pela colunista do Correio do Povo, Taline Oppitz.